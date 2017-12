Ottmar Heinen wird neuer Vorstand bei PROJECT Beteiligungen AG

Die Holdinggesellschaft des Kapitalanlage- und Immobilienspezialisten PROJECT Investment hat mit Wirkung zum 1. Dezember 2017 Ottmar Heinen (50) zum Vorstand Vertrieb und Marketing bestellt. Gleichzeitig wechselt mit Wolfgang Dippold einer der beiden amtierenden Vorstände der PROJECT Beteiligungen AG als Vorsitzender in den Aufsichtsrat. Künftig wird die Muttergesellschaft von der Doppelspitze Ottmar Heinen und Markus Schürmann geleitet.

Ottmar Heinen kommt von der Regensburger Lacuna Gruppe, bei der er zuletzt als Geschäftsführer und Vorstand der operativ tätigen und vermögensverwaltenden Gesellschaften verantwortlich war, zur Bamberger PROJECT Investment Gruppe. Der gebürtige Aachener verfügt über 30 Jahre Berufs- und Führungserfahrung in der Finanz- und Sachwertbranche. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und Weiterbildung zum Vermögensberater absolvierte er ein Studium zum Sparkassenbetriebswirt. Von 2000 bis 2007 war er als Senior Key Account Manager und Prokurist in leitender Managementfunktion bei Generali Investments tätig. Weitere Stationen seiner Karriere bildeten jeweils mit Führungsverantwortung ING Asset Management, gefolgt von der KBC Bank Deutschland bis zur Lacuna Gruppe, zu der er 2010 wechselte. »PROJECT Investment bietet nachhaltige Perspektiven in einer sehr gut positionierten Unternehmensgruppe mit einem jungen und dynamischen Personalstamm. Die Kombination von bedarfsgerechter Planung und Sicherheitskonzeption der Immobilienprojekte bildet ein Alleinstellungsmerkmal am Sachwertemarkt. Ich freue mich, meine ganze Energie und langjährige Erfahrung der Weiterentwicklung der PROJECT Investment Gruppe zu widmen«, so Ottmar Heinen, Vorstand Vertrieb und Marketing der PROJECT Beteiligungen AG. Seit 2009 ist der verheiratete Familienvater von zwei Kindern zudem als Referent an verschiedenen Fortbildungsinstituten wie beispielsweise der Europäischen Akademie für Finanzplanung gefragt. Außerdem ist Ottmar Heinen sehr stark sozial engagiert und bekleidet unter anderem ehrenamtlich in der Lions Organisation die Position des District Governor (elect) in Rheinland-Süd.

PROJECT-Gründer nehmen Aufsichtsratsvorsitz ein

»Ottmar Heinen ist menschlich wie auch fachlich unsere erste Wahl für die operative Übernahme der Gesamtverantwortung der PROJECT Investment Gruppe gemeinsam in der Doppelspitze mit Markus Schürmann«, freut sich Wolfgang Dippold. Der 56-Jährige wird ab Januar 2018 den Aufsichtsratsvorsitz der PROJECT Beteiligungen AG vom bisherigen Vorsitzenden und Mitgründer Jürgen Seeberger übernehmen. Der studierte Architekt ist bereits im Februar 2017 in den Aufsichtsrat der Holdinggesellschaft der von ihm gegründeten PROJECT Immobilien Gruppe, der PROJECT Real Estate AG, gewechselt und hat dort - analog zu Wolfgang Dippold in der PROJECT Investment Gruppe - die Position des Vorsitzenden inne. Beide PROJECT-Gründer sind mit ihren Familiengesellschaften jeweils zu 49 Prozent am Unternehmen des Mitgründers beteiligt.

