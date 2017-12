IRW-PRESS: Cape Lambert Resources Limited: Cape Lambert Resources Limited: Ernennung in das Board

Ernennung in das Board

Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE, Frankfurt: HM5) (Cape Lambert oder die Gesellschaft), eine australische Rohstoff- und Investmentgesellschaft, freut sich, mitzuteilen, dass Herr Stefan Müller mit Wirkung zum 1. Januar 2018 zum Non-Executive Director der Gesellschaft ernannt wurde.

Herr Müller blickt auf eine 25-jährige Karriere im Aktienhandel und Investmentbanking zurück und verfügt über ein weitreichendes nationales und internationales Netzwerk, vor allem auch im Bereich der Rohstoff- und Minenindustrie. Er ist seit 2009 Geschäftsführer der Frankfurter Investment Banking Boutique und Kapitalmarktberatungsgesellschaft DGWA Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH. Die DGWA GmbH ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Kapitalmarktlösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, im privaten Besitz oder börsennotiert, national und international.

Seine Karriere begann Herr Müller in der Dresdner Bank AG in verschiedenen Positionen im Aktienhandel, dort zuletzt als Senior Vice President im Bereich Global Equities. Weitere Stationen seiner Karriere waren u.a. die Equinet Bank und das Bankhaus Sal Oppenheim, wo er den globalen Aktieneigenhandel verantwortete. Anschließend war er Mitgründer und Partner der Proprietary Partners AG, einer Schweizer Hedge Fund Beratungsgesellschaft.

Herr Müller ist darüber hinaus Mitglied des Aufsichtsrates der börsennotierten Agrarius AG und berät mit der DGWA GmbH zahlreiche Investoren und Institutionen bezüglich Ihrer Investmentstrategien. Im Rohstoffbereich kooperiert er mit verschiedenen nationalen und internationalen Behörden und Organisationen.

Bei der Verhandlung der Bedingungen von Herrn Müllers Mandat hat Cape Lambert der Ausgabe von 10.000.000 Optionen an Herrn Müller (oder eine benannte Person) zugestimmt. Die Optionen können bis zum 30. Juni 2019 zu einem Preis von 0,075 $ (7,5 Cents) ausgeübt werden. Die Ausgabe dieser Optionen bedarf der Zustimmung der Aktionäre; der Ausübungspreis liegt 200 % über dem fünftägigen volumengewichteten Durchschnittskurs des Unternehmens.

Executive Chairman Tony Sage begrüßt Stefan Müller als Mitglied im Board und sagte: Mit der Ernennung von Stefan in das Board von Cape Lambert haben wir die Möglichkeit, das Interesse an Cape Lambert in ganz Europa zu schüren. Sage weiter: Stefan ist vor Kurzem in das Board von European Lithium Limited eingetreten, einem Unternehmen, an dem Cape Lambert eine bedeutende Beteiligung hält. Der Aktienpreis von European Lithium Limited ist seit seiner Ernennung um 400 % gestiegen.

Hochachtungsvoll, Cape Lambert Resources Limited Tony Sage Executive Chairman

Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE) ist ein vollständig finanziertes Mineralerschließungsunternehmen mit Beteiligungen an Eisenerz-, Kupfer-, Gold-, Uran-, Mangan-, Lithium- und Blei-Silber-Zinkprojekten in Australien, Europa, Afrika und Südamerika.

Australian Securities Exchange Kürzel: CFE Stammaktien 870.719.919

Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE) ist ein vollständig finanziertes Mineralerschließungsunternehmen mit Beteiligungen an Eisenerz-, Kupfer-, Gold-, Uran-, Mangan-, Lithium- und Blei-Silber-Zinkprojekten in Australien, Europa, Afrika und Südamerika.

Australian Securities Exchange Kürzel: CFE Stammaktien 870.719.919

Nicht börsennotierte Optionen 23.500.000 (0,05 $, Verfall: 31. Dezember 2018)

Board of Directors Tony Sage Executive Chairman Tim Turner Non-executive Director Jason Brewer Non-executive Director Melissa Chapman Company Secretary

Kontakt Cape Lambert

Investor Relations Tel: +61 8 9380 9555 E-Mail: info@capelam.com.au www.capelam.com.au

Nicht börsennotierte Optionen 23.500.000 (0,05 $, Verfall: 31. Dezember 2018)

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41679 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41679&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU00000 0CFE0

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN AU000000CFE0

AXC0046 2017-12-05/08:18