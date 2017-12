Die Finanzaufsicht untersucht den Deutsche-Bank-Großaktionär HNA. Hintergrund ist die Frage, ob der chinesische Konzern korrekte Stimmrechtsangaben gemacht hat, als er sich im Frühjahr 2017 schrittweise bei der Deutschen Bank eingekauft hat. Im Fokus steht die Frage, ob HNA in der Mitteilung an die Aufsicht auch die Großaktionäre um HNA-Gründer Chen Feng hätte angeben müssen, da sie möglicherweise das Unternehmen beherrscht hätten.



HNA hat bereits Ärger in der Schweiz. Die dortige Behörde zur Überwachung von Übernahmen hat erklärt, der chinesische Mischkonzern habe beim Kauf der Schweizer Flug-Cateringfirma Gategroup teilweise falsche und unvollständige Angaben gemacht. HNA muss zudem eine Gebühr von 50.000 Franken zahlen. Die Chinesen hatten Gategroup für 1,5 Mrd. $ übernommen. Der Deal war Teil einer insgesamt 50 Mrd. $ schweren Einkaufstour, zu der auch Beteiligungen an der Hotelkette Hilton sowie der Deutschen Bank gehörten.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info