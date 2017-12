Im Frühjahr dieses Jahres mussten Aurelius (WKN:A0JK2A)-Aktionäre ertragen, dass alle alten Gewissheiten plötzlich infrage gestellt wurden. Jahrelang konnte man sich anhand der hervorragenden Ergebnisse und dem gleichzeitig steigenden Aktienkurs eigentlich in der Sicherheit wiegen, dass das Aurelius-Management genau wusste, was es macht.



Doch plötzlich schien mit den umfangreichen Anschuldigungen, welche die Short-Attacke von Gotham City Research begleiteten, alles unklar. Nicht wenige Anleger fragten sich, ob der vergangene Erfolg nicht in Wirklichkeit erstunken und erlogen war.



Da der Aktie noch immer gewisse Zweifel nachhängen, sollten Anleger genau hinsehen, wenn es neue Hinweise darauf gibt, dass das Management von Aurelius tatsächlich zur Branchenspitze gehört ...

Den vollständigen Artikel lesen ...