Lotto: Sechs Kreuze zum Glück seit soundso vielen Jahren. Mit diesem Slogan wurde zumindest bei mir in der Region eine Zeit lang die Gewinnmöglichkeit bei dem Glücksspiel angepriesen.



Und es scheint sie ja auch tatsächlich zu geben, diese Lottomillionäre. Ab und an liest man von ihnen in der regionalen Tagespresse, vor kurzem warb sogar mindestens jeder zweite Lottoshop in meinem Heimatstädtchen noch damit, dass irgendein Glückspilz aus meinem Kreis mehrere hunderttausend Euro gewonnen hat.



Aber was ist dran am Lottoglück? Solltest du dich wirklich auf so eine kühne Wette einlassen? Oder ist das Lottogeld vielleicht besser in Aktien aufgehoben, um realistisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...