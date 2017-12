AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: TTTech hat sehr aktiv am Entstehen von Audis ECU für das Automatisierte Fahren ZFAS mitgewirkt. Welche Schwerpunkte gibt es dabei? Dr. Stefan Poledna: Die Kernidee von ZFAS besteht darin, eine Anzahl von Steuergeräten zentralisiert in einer ECU zusammenzufassen. Dieses zentrale Steuergerät erfasst die Datenströme aller Sensordaten und fusioniert sie, um so Funktionen für automatisiertes Fahren wie Spurhalten, Abstandsregelung, Parken, Birds-Eye-View etc. zu realisieren. Durch die zentrale Auswertung der Sensordaten stehen dem Steuergerät viel mehr Informationen zur Verfügung, die durch das Fusionieren auch zuverlässiger sind. Die ZFAS-ECU von Audi ermöglicht es, fast 40 unterschiedliche Funktionen zusammenzufassen und fungiert als Host für diese Funktionen. TTTech war von Beginn an in die Architekturentwicklung eingebunden. ZFAS ist ja keine klassische ECU mehr mit einem Mikrocontroller und Peripherie, sondern ein Hochleistungs-Computersystem, das unterschiedliche Mikrocontroller, Hochleistungs-Chips zur Bildverarbeitung, Grafikverarbeitung mit GPUs, eine Vielzahl von ARM-CPU-Kernen mit hoher Rechenleistung ...

