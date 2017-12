flatex Morning-news EUR/USD

Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich zum Wochenstart in einer engen Handelsspanne von rund 50 Pips. Die Kernereignisse, die das Währungspaar in den nächsten zwei Wochen bewegen werden sind allen Markteilnehmern hinlänglich bekannt. Die beiden Notenbanken Fed und EZB am 13. Und 14. Dezember auf der einen Seite und die beiden Ereignisse Schuldenobergrenze-Thematik und US-Steuerreform auf der anderen Seite.

Die Repatriierungsbewegungen zum US-Dollar-Raum hin, könnten jedoch den Greenback stärken. Die übergeordneten Widerstände fänden sich bei 1,1885/1,1941/1,1998 und 1,2031. Die Unterstützungen wären bei 1,1795/1,1735 und 1,1669/1,1662 zu ermitteln.

flatex-select

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/