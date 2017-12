Bonn - Das US-BIP ist gemäß zwischenzeitlich veröffentlichter Daten im dritten Quartal um 0,8% und damit noch etwas stärker gewachsen, als die vorläufigen Daten signalisiert hatten, so die Analysten von Postbank Research.Die US-Konjunktur habe dabei insbesondere von höheren Investitionen in Ausrüstungen profitiert, die darüber hinaus auch die zukünftige Wachstumsperspektive positiv erscheinen lassen würden. In die gleiche Richtung würden auch die bislang vorliegenden, harten Konjunkturdaten für das laufende Quartal deuten. So liege der Industrieausstoß aktuell bereits deutlich über seinem durchschnittlichen Niveau des Vorquartals. Der stetige Aufwärtstrend der Industrieaufträge (ex Transport) im bisherigen Jahresverlauf spreche zudem für gut gefüllte Auftragsbücher der Unternehmen und damit gegen eine zeitnahe Trendwende in der US-Industrie. Untermauert werde diese Einschätzung zusätzlich durch den ISM-Index - wenn auch angesichts des Rückgangs im Oktober nicht auf den ersten Blick. Der negative Rückprall dürfe aber nicht überbewertet werden, da der Index sich ungeachtet dessen immer noch im hochexpansiven Bereich bewege.

