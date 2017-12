Der Ex-Wahlkampfleiter von US-Präsident Trump, Paul Manafort, wollte sich offenbar zurück ins rechte Licht rücken. Dazu plante er, unter fremdem Namen einen Beitrag über seine Arbeit in der Ukraine zu veröffentlichen.

Wie aus Gerichtsunterlagen hervorging, plante er gemeinsam mit einem Kollegen, der mutmaßlich Verbindungen nach Moskau hat, die Veröffentlichung eines Meinungsbeitrags über seine Arbeit in der Ukraine. Der Artikel sei in der vergangenen Woche verfasst worden, erklärten die Mitarbeiter des FBI-Sonderermittlers in der Russland-Affäre, ...

