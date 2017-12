Die robuste Entwicklung der Weltkonjunktur und eine steigende Nachfrage sorgen für Kursfantasie an den Märkten. Die Deutsche Bank und andere Institute haben kürzlich erst ihre Kursziele für die Aktie auf über 109,00 Euro angehoben und schüren hierdurch noch weiter die Kursfantasie. Aber auch aus charttechnischer Betrachtung ist der Wert nach wie vor in einem stabilen Aufwärtstrend unterwegs, obwohl der jüngste Anstieg über die Hochs aus 2015 misslungen ist. Kein Wunder, wenn die Aktie bereits im Vorfeld eine extrem steile Rally im Vergleich zu anderen Werten abgelegt hat. Daher bieten etwaige Rücksetzer unterhalb der Widerstandszone von 97,22 Euro nach wie vor eine günstige Gelegenheit, um mittelfristig an einem Kursanstieg und Ausbruch zu partizipieren.

