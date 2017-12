Liebe Leser,

Anleger, die in der russischen Gazprom-Aktie investiert sind, müssen in diesen Tagen ein wenig mehr zittern, denn es steht eine kurzfristige Richtungsentscheidung an. Der im September begonnene Aufwärtstrend ist zwar noch intakt, aber durch den Rücksetzer der letzten Tage ist der Kurs dem Abwärtstrend wieder sehr nahe gekommen.

Gleichzeitig hat sich das Niveau um 3,85 bis 3,90 Euro in den letzten Tagen als eine nicht zu überwindende Hürde erwiesen. Was nicht steigt, ... (Dr. Bernd Heim)

