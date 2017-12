DAX-Analyse am Morgen: Vorsichtig optimistisch

Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) kann doch noch aufwärts - zum Start in die erste Dezemberwoche fanden die deutschen Blue Chips das Gaspedal wieder und brachten einen Tagesgewinn von 1,53% über die Ziellinie. Damit scheint "der Fluch der letzten halben Stunde" (in der in den vergangenen Handelstagen immer wieder Verkaufsdruck aufkam) nun zunächst gebrochen, und der Blick kann sich erneut auf die Oberseite richten. Um an die Rallye-Bewegung von Anfang November anzuknüpfen, sind jedoch weitere Kraftanstrengungen erforderlich:

Den vollständigen Artikel lesen ...