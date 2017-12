FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester sind die DAX-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Nach starken Einkaufsmanagerdaten aus China steigt der Dezember-Kontrakt gegen 8.28 Uhr um 40 auf 13.077 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.088,5 und das Tagestief bei 13.056 Punkten. Der Umsatz beträgt 2.289 Kontrakte. Experten erwarten, dass die Schaukelbörse weitergeht und Stände über 13.100 Punkten beim DAX wie am Vortag zu Abverkäufen genutzt werden.

December 05, 2017 02:30 ET (07:30 GMT)

