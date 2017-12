FMW-Redaktion

Der Dax handelt faktisch seit Anfang/Mitte November in einer Seitwärtsrange zwischen 12800 und 13200 Punkten. Das alles trotz des Höhenflugs der Wall Street, wo Indizes wie der Dow Jones fast täglich neue Allzeithochs erreichten. Mit der nun wahrscheinlich bald beschlossenen US-Steuerreform werden jedoch die Karten neu gemischt, die US-Tech-Werte, also die großen Gewinner des Jahres 2017 (wie Amazon und Konsorten) werden verkauft, vor allem Finanzwerte werden dagegen gekauft, weil diese von der US-Steuerreform profitieren bzw. von deren Auswirkung (Anstieg der Inflation, Ansteig der Zinsen, Deregulierung etc.). Für den Dax kännte das etwa bedeuten: eine Infineon oder SAP wird verkauft (die ja beide sehr gut gelaufen sind), während man etwa eine Deutsche Bank oder Commerzbank zukauft - so dürften es größere Player machen, steht zu vermuten.

Sehen wir uns einmal den Dax an - das geht rauf, runter, wieder rauf, wieder runter, also im Grunde richtungslos. Das konnte ...

