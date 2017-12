Nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn erwarten Händler, dass Anleger in Deutschland am Dienstag wieder auf die Bremse treten. Im Fokus steht die Deutsche Bank, die Einblick in die Börsenpläne ihrer Fondstochter gibt.

Schwache Vorgaben aus Asien und den USA sorgen Händlern zufolge für Zurückhaltung. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas schwächer in den Handel starten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen steht der Deutsche Aktienindex am frühen Dienstagmorgen bei 13.055 Punkten. Am Montag hatte ...

