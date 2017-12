Zürich - Die Altersvorsorge bereitet den Schweizerinnen und Schweizern am meisten Sorge, ihre Sicherung betrachten sie als das wichtigste politische Ziel. Damit wurde die Arbeitslosigkeit als Top-Sorge der Schweizer Bevölkerung abgelöst. Dies zeigt die neueste Erhebung des Credit Suisse Sorgenbarometers. Ausserdem schätzen die Befragten die eigene Arbeitsstelle als erstaunlich sicher ein, sehen die wirtschaftlichen Aussichten allerdings etwas getrübt. Die gesellschaftlichen Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung werden mitunter kritisch empfunden, speziell von älteren Leuten.

Im Auftrag der Credit Suisse hat das Forschungsinstitut gfs.bern die Schweizerinnen und Schweizer auch dieses Jahr nach ihren Sorgen und nach wesentlichen Identitätsmerkmalen des Landes befragt. Seit 2003 kannte das Sorgenbarometer einen einsamen Spitzenreiter: die Arbeitslosigkeit. Doch 2017 liegt die Altersvorsorge erstmals vorne. «Dieses Jahr hat sich die Sorgen-Hierarchie deutlich verschoben», sagte Manuel Rybach, Global Head of Public Affairs and Policy der Credit Suisse. «Alle Bevölkerungsschichten scheinen sich nun einig, dass die Vorsorge saniert werden muss.»

Altersvorsorge wie Arbeitslosigkeit werden gerundet von 44 % der Befragten zu den fünf wichtigsten Problemen der Schweiz gezählt; die Altersvorsorge liegt leicht vorne. Vor allem hat sie in der Sorgenwahrnehmung um 16 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr zugenommen, wohingegen die Arbeitslosigkeit im selben Zeitraum leicht eingebüsst hat, gegenüber 2015 gar 12 Prozentpunkte. «Der Trend könnte die Altersvorsorge zu einem klimaprägenden gesellschaftlichen Thema werden lassen», sagte Lukas Golder, Co-Leiter von gfs.bern, welches das Credit Suisse Sorgenbarometer seit 1995 erhebt. «Das Nein zur AHV-Reform 2020 nach der Erhebung hat kaum zu einer Beruhigung beigetragen. In solchen Stimmungslagen kommen Politik und Verwaltung unter starken Druck, für die Gesellschaft tragfähige Kompromisslösungen zu erarbeiten.» Auch auf die Frage nach dem wichtigsten politischen Ziel ist die häufigste Antwort denn die AHV. In diesem Zusammenhang nennen sie 24 % der Befragten.

Wenig Angst um Job

Kaum Einfluss auf die Wahrnehmung der Schweizer Stimmbevölkerung scheint hingegen die aktuelle Diskussion über den Wegfall von Stellen durch die Digitalisierung zu haben. Es wird im Vergleich zu Vorjahren nicht nur die Arbeitslosigkeit insgesamt von weniger Befragten als Bedrohung empfunden, sondern es glauben auch 37 % von ihnen dieses Jahr, ihr Job sei sehr sicher - so viele wie noch nie.

Die Sorgen «Ausländer» (35 %) und «Flüchtlinge/Asyl» (19 %) haben seit 2015 an Dringlichkeit verloren (minus 8 und minus 16 Prozentpunkte) und liegen auf den Plätzen 3 und 6 der Sorgenrangliste. Die Befragten wünschen dennoch eine Einschränkung oder zumindest eine Kontrolle der Einwanderung. Mehr als drei von vier Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern befürworten Kontingente für Ausländer, in der Romandie sind es gar 91 %.

Vertrauen: Viele Verlierer, aber Bundesgericht und Banken legen zu

Die Schweizer vertrauen ihren Institutionen wie kaum ein anderes Volk. 60 % vertrauen dem Bundesrat, während das Vertrauen in die jeweilige Regierung in OECD-Ländern durchschnittlich bei 42 % liegt. Dennoch hat es auch in der Schweiz dieses Jahr einen Dämpfer erlitten: Von den 20 in der Vertrauensrangliste höchstplatzierten Institutionen haben 18 an Vertrauen eingebüsst - nach jahrelanger allgemeiner Zunahme. Verlierer gibt es viele: Die Armee und die Nationalbank haben mit je minus 10 Prozentpunkten am stärksten an Vertrauen verloren, gefolgt von den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen (minus 9 und minus 6 Prozentpunkte). Der ganze Medienblock (Fernsehen, Radio, Gratis- und Bezahlzeitungen) hat zudem zwischen 5 und 6 Prozentpunkte an Vertrauen eingebüsst.

Zu den wenigen Vertrauensgewinnern: Angeführt wird die Vertrauensrangliste zum dritten Mal in Folge vom Bundesgericht (66 %, plus 1 Prozentpunkt gegenüber 2016). Die Banken machten einen ...

