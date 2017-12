Der Euro hat am Dienstag im Frühhandel kaum verändert notiert. Gegen 9.00 Uhr stand er bei 1,1855 Dollar. In New York ist er zuletzt bei 1,1852 Dollar gehandelt worden. Zum am Montagnachmittag festgelegten Richtkurs von 1,1852 Dollar präsentierte er sich ebenfalls wenig bewegt.Am Vormittag dürften sich die Blicke am Devisenmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...