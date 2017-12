Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Dienstleistungssektor nimmt im November weiter Fahrt auf

Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor hat sich im November erneut verstärkt. Der von Caixin Media und Markit errechnete Einkaufsmanagerindex stieg auf 51,9 von 51,2 Punkten im Oktober. Ein Indexstand über 50 signalisiert Wachstum. Auch der vergangene Woche veröffentlichte offizielle Index legte im November zu.

Bundesweite Razzia wegen G20-Krawallen

Nach den Krawallen beim G20-Gipfel im Sommer in Hamburg hat es am Dienstagmorgen bundesweite Razzien gegeben. Seit 6.00 Uhr würden Wohnungen in diversen Bundesländern durchsucht, teilte die Hamburger Polizei mit. Die Durchsuchungen stehen demnach im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs.

Altmaier lädt neuen Eurogruppen-Chef Centeno nach Berlin ein

Der neue Eurogruppen-Chef Mario Centeno soll nach dem Willen der Bundesregierung bereits kurz nach seinem Amtsantritt im Januar zu Diskussionen nach Berlin kommen. "Ich habe den neuen Vorsitzenden der Eurogruppe bereits für Januar nach der Amtsübernahme eingeladen nach Berlin, um dort über die großen Zukunftsfragen zu sprechen, die wir im Bereich des Euro und der Bankensicherung haben", sagte der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU).

Kein Durchbruch in Brexit-Streitfragen nach Spitzentreffen

Ein Spitzentreffen zwischen der britischen Premierministerin Theresa May und EU-Vertretern in Brüssel hat keinen Durchbruch in den strittigen Brexit-Fragen gebracht. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die Premierministerin kündigten weitere Beratungen an, um die erste Phase der Austrittsverhandlungen abschließen zu können. Beide zeigten sich "zuversichtlich", bis Ende der Woche zu einem Ergebnis zu kommen. Es hakte offenbar noch in der heiklen Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland.

Künftig sollen 10.000 Mitarbeiter bei Youtube extremistische Inhalte verhindern

Der Google-Konzern will demnächst 10.000 Mitarbeiter darauf ansetzen, dass bei seinem Videoportal Youtube keine extremistischen Inhalte mehr veröffentlicht werden können. Youtube-Chefin Susan Wojcicki sagte der britischen Zeitung Daily Telegraph, das Personal für diese Aufgabe werde aufgestockt; im kommenden Jahr sollten 10.000 Mitarbeiter damit befasst sein.

Russland erklärt neun US-Medien zu "ausländischen Agenten"

Russland hat neun US-Medien zu "ausländischen Agenten" erklärt. Unter den betroffenen Medien sind auch die beiden US-Sender Voice of America und Radio Free Europe/Radio Liberty, wie das Justizministerium in Moskau am Dienstag auf seiner Internetseite bekanntgab. Allen neun betroffenen Medien wird demnach vorgeworfen, "die Funktionen eines ausländischen Agenten auszuüben".

Trumps Einreisebeschränkungen können in Kraft treten

Die umstrittenen Einreisebeschränkungen von US-Präsident Donald Trump können nun vollumfänglich in Kraft treten - allerdings nur vorläufig. Das Oberste Gericht der USA bestätigte die Gültigkeit der Verordnung, allerdings ohne eine Begründung zu nennen. US-Justizminister Jeff Sessions sprach von einem "wichtigen Sieg für die Sicherheit des amerikanischen Volkes".

Trumps Entscheidung über Standort von US-Botschaft in Israel verschoben

Die mit Sorge erwartete Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über den künftigen Standort der US-Botschaft in Israel ist verschoben worden. Der Sprecher des Weißen Hauses, Hogan Gidley, sagte in Washington, die Entscheidung werde nicht am Montag, aber in den kommenden Tagen fallen.

Ranghoher UN-Vertreter reist zu Gesprächen nach Nordkorea

Der ranghohe UN-Vertreter Jeffrey Feltman stattet Nordkorea von Dienstag bis Freitag einen offiziellen Besuch ab. Wie UN-Sprecher Stephane Dujarric mitteilte, wird Feltman mit Mitgliedern der nordkoreanischen Führung über "Themen von gemeinsamem Interesse und Sorge" sprechen. Ob der UN-Untergeneralsekretär für politische Angelegenheiten auch Nordkoreas Diktator Kim Jong Un treffen wird, konnte der Sprecher nicht sagen.

Australiens Zentralbank hält Cash Rate Zielsatz unverändert bei 1,50%

Australien Okt Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,5% (PROG: +0,3%)

Philippinen Verbraucherpreise Nov +3,3% gg Vorjahr (PROG +3,4%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Nov +3,3% gg Vorjahr

