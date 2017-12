Die Ölpreise haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen knüpften sie geringfügig an die Vortagesverluste an. Die Sorge vor Produktionsausweitungen in den USA könnte der Grund für diese Entwicklung sein.

Der Preis für ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel um sechs Cent auf 62,39 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Januar-Lieferung ...

