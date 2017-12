NEW YORK (IT-Times) - Nach dem sich Netflix bei der Live-Übertragung von Sportveranstaltungen zurückhalten will, sieht offenbar Facebook seine Chance im Streaming-Markt zu punkten. Wie der Branchendienst Re/code berichtet, will Facebook mehrere Milliarden Dollar für den Erwerb von Streaming-Sportrechte...

Den vollständigen Artikel lesen ...