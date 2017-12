Berlin (ots) - Der Berliner Asylrechtsberater Manuel Armbruster hat sich für eine langfristige Finanzierung unabhängiger Beratungsstellen ausgesprochen, damit deren kontinuierliche Arbeit gewährleistet werden kann. "Ehrenamt ist eine tolle Sache", sagte Armbruster im Gespräch mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe) anlässlich des Tages des Ehrenamts am 5. Dezember. "Aber der Staat darf nicht darauf bauen, dass Freiwillige die Grundversorgung gewährleisten."



Armbruster, der in der Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen in Berlin-Kreuzberg zu aufenthalts- und asylrechtlichen Fragen berät, forderte außerdem, ausreichend Fortbildungen und Räume zum Austausch für Flüchtlingshelfer anzubieten. "Viele der ehrenamtlichen Helfer waren vor allem zu Anfang weder qualifiziert noch ausgebildet. Und dann wurden sie mit extremen Situationen konfrontiert, auf die sie nicht vorbereitet waren. Da ist es wichtig, dass man sein eigenes Handeln reflektiert."



