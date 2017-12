Bonn - Das deutsche BIP ist im dritten Quartal dieses Jahres kräftig um 0,8% gegenüber der Vorperiode gewachsen, so die Analysten von Postbank Research.Die Detaildaten zur Verwendungsrechnung würden zeigen, dass privater (-0,1%) und staatlicher Verbrauch (-0,0%) dabei in etwa auf ihrem jeweiligen Niveau des Vorquartals verharrt hätten. Hingegen hätten die Bruttoanlageinvestitionen ihren Aufwärtstrend der vergangenen Quartale mit einem Plus von 0,4% fortsetzen können. Einem deutlicheren Zuwachs der Investitionen in Ausrüstungen (+1,5%) hätten dabei jedoch leicht rückläufige Bauinvestitionen (-0,4%) entgegengestanden.

