Die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) will den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung eine Dividende von 5 Euro je Aktie (1,50 Euro Basisdividende zuzüglich 3,50 Euro Partizipationsdividende je Aktie) vorschlagen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Hauptversammlung findet am 18. Mai 2018 in München statt. Dabei soll die Basisdividende dauerhaft um 50 Prozent auf 1,50 ...

