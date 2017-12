FRANKFURT (Dow Jones)--Die Einnahmen des Biopharmaunternehmens Morphosys mit dem Antikörper Guselkumab werden weiter steigen. Der Lizenzpartner Janssen, der den Antikörper unter dem Namen Tremfya vermarktet, erhielt nun eine Zulassung für das Medikament in Kanada. Wie seit Juli in den USA und seit November in der EU ist es nun auch dort zur Behandlung erwachsener Patienten mit moderater bis schwerer Form von Schuppenflechte zugelassen, die für eine systemische Therapie in Betracht kommen.

Morphosys ist über Tantiemen an den Umsatzerlösen des Mittels beteiligt.

Tremfya ist ein mit Hilfe von Morphosys' Antikörper-Bibliothek Hucal erzeugter, vollständig humaner monoklonaler Antikörper. Der Wirkstoff wird von Janssen, einer Tochter von Johnson & Johnson, entwickelt.

December 05, 2017

