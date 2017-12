BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Platzen der Jamaika-Verhandlungen zeichnen sich nun auch harte Auseinandersetzungen bei den Vorgesprächen über eine Neuauflage der Großen Koalition ab. Die Flüchtlingspolitik mit dem umstrittenen Familiennachzug und der Einsatz des Unkrautvernichters Glyphosat auf den Feldern sorgt für Krach zwischen SPD und CSU. Nachdem dem der SPD-Vorstand am Montag hohe Forderungen für Gespräche mit CSU und CSU aufgemacht hat, folgte tags darauf der Konter von CSU-Chef Horst Seehofer. Er warnte die Sozialdemokraten, an der Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz zu rütteln. "Das wäre wieder eine so massive Zuwanderung, dass die Integrationsfähigkeit Deutschlands total überfordert wäre", sagte Seehofer der Bild-Zeitung.

Für Misstöne sorgt auch weiterhin das Pflanzengift Glyphosat. Nachdem CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt in Brüssel eigenmächtig für die Verlängerung der Zulassung gestimmt hatte, will die SPD Glyphosat auf dem nationalen Weg verbieten. Das hatten SPD-Chef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles angekündigt. Die CSU hatte für die Zustimmung auf EU-Ebene Applaus von den Bauern bekommen.

Glyphosat steht im Verdacht, Krebs zu erregen und für das Insektensterben verantwortlich zu sein.

December 05, 2017

