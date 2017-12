Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Metro AG vor dem Geschäftsbericht für 2016/17 auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Das Anlegerinteresse dürfte sich vor allem auf den Ausblick des Handelskonzerns für das laufende Geschäftsjahr richten, schrieb Analystin Niamh McSherry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könnte auf der Aktie lasten, dass der Elektronikhändler Ceconomy bereits ab Mitte Januar 2018 seine 10-prozentige Beteiligung an Metro verkaufen könnte./edh/bek Datum der Analyse: 05.12.2017

ISIN: DE000BFB0019