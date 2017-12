OTI Greentech AG verkauft alle Geschäftseinheiten in Norwegen und Westafrika an Visionaire Invest AS - Verlustanzeige nach §92 Absatz 1 Aktiengesetz

OTI Greentech AG verkauft alle Geschäftseinheiten in Norwegen und Westafrika an Visionaire Invest AS - Verlustanzeige nach §92 Absatz 1 Aktiengesetz

Berlin, 5. Dezember 2017 - Die OTI Greentech AG (WKN A0HNE8) hat alle ihre Geschäftseinheiten in Norwegen und Westafrika an Visionaire Invest AS verkauft (siehe auch Ad hoc-Mitteilung vom 30. Oktober 2017). Durch die Veräußerung fokussiert sich OTI Greentech zukünftig auf die operativ profitablen Geschäftseinheiten OTI Greentech Technical Solutions, Uniservice Unisafe sowie das Joint Venture mit KMI Cleaning Solutions.

Vor dem Hintergrund des Verkaufs teilt der Vorstand der OTI Greentech AG mit, dass bei pflichtmäßigem Ermessen angenommen werden muss, dass mit dem Abschluss des Verkaufs ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals im Sinne von § 92 Abs. 1 AktG eingetreten ist.

Wesentlicher Grund ist der aus der Veräußerung der Geschäftseinheiten resultierende Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagevermögen in Höhe von rund 14,7 Mio. Euro. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wird der Vorstand der OTI Greentech AG unverzüglich eine Hauptversammlung einberufen und ihr gemäß § 92 Abs. 1 AktG den Verlust anzeigen.

Informationen und Erläuterung des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die OTI Greentech AG hat durch die jetzt getroffene Vereinbarung ihre verlustmachenden Geschäftsbereiche Visionaire Energy AS, RADA Engineering & Consulting Bergen AS, VTT Maritime AS sowie die westafrikanische Tochtergesellschaft, VTT Maritime West Africa Ltd., an Visionaire Invest AS, einen Aktionär der OTI Greentech, veräußert.

OTI Greentech wird nach dem Verkauf über eine klare Ausrichtung auf das profitable Kerngeschäft mit umweltfreundlichen Reinigungsprodukten, wie der patentgeschützten Produktfamilie ECOSOLUT, für den Einsatz an Land und in der Schifffahrtsindustrie, verfügen. Zudem können aufgrund der schlankeren Unternehmensstruktur deutliche Kosteneinsparungen auf Ebene der Muttergesellschaft erzielt werden.

Im Rahmen des Kaufvertrages hat der Käufer die Rückzahlung eines Darlehens an OTI Greentech inklusive Zinsen in Höhe von insgesamt rund 1,5 Mio. Euro aufgerechnet. Darüber hinaus wird Visionaire Invest AS alle Verbindlichkeiten der erworbenen Geschäftsbereiche von rund 2,5 Mio. Euro übernehmen. OTI Greentech hat im Gegenzug Darlehen an Visionaire Energy AS in Höhe von rund 900.000 Euro bis in das Jahr 2021 verlängert. Johnny Christiansen, Mitglied des Vorstands, wird OTI Greentech mit Ablauf des heutigen Tages verlassen.

Durch den Verkauf wird die Gesamtverschuldung der OTI Greentech Gruppe auf rd. 4,5 Mio. Euro (inklusive der Wandelschuldverschreibung in Höhe von 2,9 Mio. Euro) gesenkt werden.

