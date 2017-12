In unserer bislang letzten Infineon-Analyse am 06. November hatten wir bereits darauf hingewiesen, dass dem Halbleiterhersteller aus saisonaler Sicht vorübergehend der Saft abgedreht wird - bis zum 08. Dezember notiert Infineon nämlich in einer kurzen, aber knackigen Short-Phase, die durchschnittliche Verluste von -7,50% mit sich bringt. Als Kursziele hatten wir deshalb die ausgeprägte Unterstützung bei 22,50 Euro und das September-Top bei 22 Euro ausgemacht, und beim Blick auf den Chart ist zu sehen, dass Infineon aktuell genau zwischen den beiden Zielzonen notiert:

Den vollständigen Artikel lesen ...