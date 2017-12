Am Internationalen Tag des Ehrenamtes startet die amerikanische Online-Spendenplattform Gofundme in Deutschland. Internetnutzer können über die US-Plattform Geld sammeln - für sich oder für andere.

Die Geschichte passt perfekt zur Vorweihnachtszeit, zur Spendenbereitschaft und zur Markteinführung der amerikanischen Online-Spendenplattform Gofundme in Deutschland: Kate, 27 Jahre alt, lange blonde Haare, bleibt in Philadelphia auf einem Highway inmitten von Nirgendwo mit ihren Auto liegen. Kein Benzin mehr im Tank. Zum Glück war da Johnny, ein Obdachloser, der mit einem Pappschild am Straßenrand saß. Er wies die junge Frau an, sich in ihrem Wagen zu verriegeln, er selbst ging zur nächsten Tankstelle und kaufte von "den letzten 20 Dollar in seiner Hosentasche" einen Kanister Benzin.

Die Dankbarkeit der jungen Frau war so groß, dass sie bei der Spendenplattform Gofundme eine Sammelaktion für ihren Benzin-Retter startete. Zunächst hatte Kate nur eine Summe von 10.000 Dollar als Ziel im Kopf, aber dann ging die Story quasi um die Welt und sie sammelte in den ersten zwölf Tagen das Zehnfache ein.

Die Geschichte habe sich tatsächlich genau so zugetragen, versichert Rob Solomon, CEO des amerikanischen Start-ups, das ab Dienstag auch auf dem deutschen Markt tätig ist. Es sei später Abend gewesen, als ihm seine Frau von dieser Geschichte erzählt habe. Vorgelesen von seiner Homepage - Gofundme. Schon am nächsten Morgen seien die Spendenzahlen schier durch die Decke gegangen. Solomon guckt ernst. Er reist gerade von Redaktion zu Redaktion, um für sein Unternehmen zu werben. Die Spendenfreude der Menschen, die zur Weihnachtszeit ihren alljährlichen Zenit erreicht, ist sein Geschäft. Deutschlandchefin Jeannette Gusko, die von der Onlineplattform Change.org kommt und künftig die Deutschlandgeschäfte von Berlin aus ...

