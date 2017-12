Die Chancen steigen, dass Donald Trump "seine" Steuerreform doch noch in diesem Jahr in trockene Tücher bringt. Für die US-Aktien würde das eine deutliche Gewinnsteigerung mit sich bringen und so die inzwischen sehr hohe Bewertung etwas eindämmen.Für viele Experten überraschend hat Trump gestern angedeutet, dass der Körperschaftsteuersatz nicht wie angestrebt auf 20 Prozent, sondern "nur" auf 22 Prozent gesenkt werden könnte, um einen Kompromiss zwischen den Vorlagen der beiden Häuser des Kongresses zu erleichtern. Das hätte natürlich auch Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne, die nicht ganz so stark klettern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...