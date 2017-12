Frankfurt - Mit der nachlassenden Risikoaversion und der Erholung an den Aktienmärkten hat der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) einen Teil seiner am Freitag erzielten Kursgewinne wieder abgegeben, so die Analysten der Helaba.Damit zeige sich einmal mehr, dass politische Börsen (Russland-Affäre, US-Steuerreform) nur von kurzer Dauer seien. Die heute anstehenden Stimmungsindikatoren dies- und jenseits des Atlantiks dürften ihre sehr hohen Niveaus per saldo behaupten, sodass von dieser Seite keine Unterstützung für den Rentenmarkt zu erwarten sei. Zwar habe der Bund-Future wichtige Widerstände überwinden und ein neues Kontrakthoch markieren können, die Indikatoren im Tageschart würden aber ein uneinheitliches Bild zeichnen.

