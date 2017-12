London - Thorsten Becker, Portfoliomanager JOHCM US Small Mid Cap Fund (ISIN IE00BQT49308/ WKN A12CPW) bei J O Hambro Capital Management, erwartet für 2018 angesichts der Inflationssignale ein aggressiveres Vorgehen der FED, als es die FED Fund Futures andeuten.Die FED Fund Futures würden für das nächste Jahr höchstens eine Erhöhung um nochmals 25 Basispunkte andeuten. Die so genannten FED-Dots, also die Erwartungen der FED-Gouverneure, sähen demgegenüber neben dem Zinsschritt im Dezember für nächstes Jahr drei weitere Erhöhungen vor. In der Vergangenheit habe aber der Futuresmarkt eigentlich immer richtig gelegen.

