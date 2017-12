N26 GmbH: N26 führt N26 Metal ein, eine exklusive Karte für digitale Kunden

Berlin, 5. Dezember 2017 - N26 bringt mit N26 Metal ein exklusives Premiumprodukt auf den Markt. Das herausragende Design der N26 Metal Mastercard wird durch einen personalisierten Bereich in der N26 App ergänzt, über welchen Kunden Zugang zu einem maßgeschneiderten Partnerprogramm und dediziertem Kundenservice erhalten. N26 Metal beinhaltet außerdem eine umfassende weltweite Reiseversicherung, bietet die besten Wechselkurse bei Kartenzahlungen und verzichtet auf zusätzliche Gebühren für Bargeldabhebungen im Ausland. Ausgewählte Kunden in Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich, die bereits ein N26 Konto führen, erhalten ab dem 14. Dezember die Möglichkeit, sich für die exklusive Karte bereits vor dem offiziellen Start Anfang 2018 zu registrieren.

Innerhalb des personalisierten Bereichs in der N26 App haben Kunden Zugang zu einem exklusiven Partnerprogramm, das den Ansprüchen digitaler Kunden Rechnung trägt, die einfach und jederzeit auf ihre favorisierten Produkte und Serviceleistungen zugreifen möchten.

N26 freut sich, WeWork als den ersten Flagship Partner für das exklusive Programm vorzustellen. Die Kooperation mit WeWork ermöglicht es N26 Metal Kunden, Teil des globalen, diversen WeWork Netzwerks zu sein und zum Beispiel kostenlos Konferenzräume oder Arbeitsplätze in WeWork Standorten rund um die Welt zu mieten. N26 wird das Partnerprogramm kontinuierlich erweitern und sowohl durch führende Marken mit internationaler Reichweite als auch ausgezeichnete lokale Partner in individuellen Märkten ergänzen.

"N26 Metal ist mehr als nur ein Premium-Bankprodukt, es ist eine Karte für den zeitgemäßen, digitalen Lebensstil," sagt Valentin Stalf, Gründer und CEO von N26, "indem wir mit den besten Marken kooperieren, gehen wir deutlich weiter als nur reine Finanzprodukte anzubieten. Vielmehr geben wir unseren Kunden Zugang zu den besten Produkten und Serviceleistungen mit nur wenigen Klicks in der N26 App."

N26 Metal ist die erste Metallkernkarte in Europa, die für kontaktlose Zahlungen geeignet ist und ein weiteres Beispiel für die Innovationen, für die N26 bekannt ist. Der Kern der Karte besteht aus Wolfram und macht sie mit einem Gewicht von 18 Gramm etwa dreimal schwerer als eine Standard-Plastikkarte. Das Design macht die Karte stabil und langlebig, der Kern ist weder biegbar noch kann er brechen.

N26 Metal verzichtet auf zusätzliche Gebühren für Bargeldabhebungen im Ausland und bietet die besten Währungskurse bei Kartenzahlungen, eine gute Wahl für Kunden, die international reisen.

Ausgewählte N26 Black Kunden werden Mitte Dezember dazu eingeladen, sich für N26 Metal zu registrieren und die Vorzüge der neuen Karte noch vor dem dem offiziellen Start Anfang 2018 zu nutzen. N26 Metal wird zunächst in Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich erhältlich sein. Eine Einführung in weiteren Märkten ist innerhalb des nächsten Jahres geplant.

