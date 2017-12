Linz - EUR/CHF konnte vergangenen Freitag mit etwa 1,1737 ein neues Hoch seit der Aufhebung des Mindestkurses der Schweizerischen Notenbank im Januar 2015 markieren, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Der seit Mitte August währende Aufwärtstrend in EUR/CHF habe sich in weiterer Folge allerdings auf der Unterseite behaupten müssen.

Den vollständigen Artikel lesen ...