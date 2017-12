Linz - Der Euro musste im gestrigen Handelsverlauf gegenüber dem Britischen Pfund Federn lassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Zuvor seien Spekulationen über eine Einigung in den Verhandlungen der Brexit-Rahmenbedingungen laut geworden.

