PMC Group France, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PMC Group International Inc., die ein unabhängiger Arm der PMC Group International Inc. ist, kündigte die Übernahme des Pharmageschäfts von Isochem SAS in Frankreich an. Hierbei handelt es sich um ein voll integriertes Geschäftsfeld, das sich aus Forschung, Produkt-/Prozessentwicklung, regulatorischen Zulassungen, Produktion von Arzneimittelzwischenprodukten und Arzneimittelwirkstoffen (active pharma ingredients API) im Pilot- und vollen Anlagenmaßstab für wichtige Pharmaunternehmen weltweit zusammensetzt, um auf die Bedürfnisse durch onkologische, kardiovaskuläre, Infektions-, Magen-Darm-, neurologische und seltene Krankheiten zu antworten. Diese Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von über 40 Ar befinden sich an drei Standorten -- Gennevilliers, Pithiviers und Vert-Le-Petit -- innerhalb eines 60-Meilen-Radius von Paris. Die Einrichtungen, die allesamt cGMP US-FDA geprüfte Anlagen zur Herstellung von pharmazeutischen Produkten sind, werden künftig "PMC Isochem SAS" genannt und mit über 230 Mitarbeitern als hundertprozentige Tochtergesellschaft von PMC Group France geführt.

"Diese Akquisition zwei Monate nach der Akquisition des Pharmaunternehmens YM Drugs and Chemicals mit Sitz in Hyderabad, Indien, durch PMC Group International positioniert Letzteres stabil, um alle regulierten Arzneimittelmärkte in der Welt mit kosteneffizienten Angeboten von eigenen Medikamenten, Arzneimittelzwischenprodukten und maßgeschneiderten Arzneimittelforschungs- Herstellungsdiensten für eine breite Palette von Krankheitskategorien zu bedienen", sagte Dr. Raj Chakrabarti, Executive Vice President von PMC Group International.

Über PMC

PMC Group ist ein wachstumsorientiertes, vielseitiges, globales Chemie- und Kunststoffunternehmen, das sich innovativen Lösungen für alltägliche Bedürfnisse in einer breiten Palette von Endmärkten widmet, einschließlich in den Bereichen Kunststoffe, Verbrauchsgüter, Elektronik, Farbe, Verpackung, Körperpflege, Nahrungsmittel, Automotive und Arzneimittel. Das Unternehmen basiert auf einem nachhaltigen Wachstumsmodell durch Innovationen, wobei das soziale Gut gefördert wird. PMC arbeitet von einer globalen Herstellungs-, Innovations- und Marketingplattform aus und verfügt über Einrichtungen in Amerika, Europa und Aisen. Weitere Informationen über PMC und seine Aktivitäten in der Welt finden Sie auf www.pmc-group.com.

