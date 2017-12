Der Leuchtenhersteller Zumtobel hat im abgelaufenen Quartal Verluste gemacht. Unter anderem musste der österreichische Konzern in Großbritannien deutlich höhere Rückstellungen vornehmen.

Der Leuchtenhersteller Zumtobel ist im zweiten Quartal unter anderem wegen des höheren Kostendrucks in der Branche und einem schwächeren Geschäft in Großbritannien in die roten Zahlen gerutscht. Generell liege die Entwicklung in der professionellen Beleuchtungsindustrie weiterhin unter den Erwartungen und die erhoffte Erholung sei kurzfristig ...

