Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag wenig verändert gestartet. Die nach dem wichtigen Etappensieg von Donald Trump in Sachen US-Steuerreform freundliche Stimmung zum Wochenbeginn sei nun einer gewissen Vorsicht gewichen, hiess es im Handel. Als Grund wird auf die weltweit anhaltende Ausverkaufswelle im Technologiesektor verwiesen. Auch hierzulande stehen am Dienstag Aktien aus diesem Börsensegment deutlicher unter Abgabedruck.

Insgesamt fallen die Vorgaben von den wichtigsten Aktienmärkten aus Übersee durchwachsen aus. Für etwas Zuversicht sorgten aber Konjunkturdaten aus China. Dort verbesserte sich die Stimmung bei kleineren und privaten Unternehmen aus der Dienstleistungsbranche, wie das Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte. Insgesamt bestätigen die in den vergangenen Tagen veröffentlichten vier Stimmungsindikatoren das Bild eines robusten Wachstums der chinesischen Wirtschaft. Im Handelsverlauf werden weitere Makrozahlen veröffentlicht, darunter Angaben zum Einzelhandelsumsatz in der EU sowie Einkaufsmanagerindizes in den USA am Nachmittag.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 09.30 Uhr 0,19% auf 9'346,31 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,25% auf 1'500,72 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,19% auf 10'705,17. Von den 30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...