Fotografie schlägt Aktie

Sachwerte sind in Zeiten von Niedrigzinsen en Vogue. Wer dabei zuerst an Immobilien oder Aktien denkt, liegt nicht falsch, aber Kunst ist einer der ältesten und zugleich wertbeständigsten Sachwerte überhaupt. Daher erfreut sich Kunst als Investment mehr Beliebtheit denn je.

Besser als Aktien. Kunst verzeichnet - losgelöst von den Entwicklungen der Kapitalmärkte - eine schwankungsarme Wertentwicklung. Letztlich unterliegt Kunst aber auch gewissen Modeerscheinungen, weshalb - ähnlich wie am Aktienmarkt - Einzelsegmente als gehypte Investments besonders gefragt sind. Das Ergebnis solcher Übertreibungen ist dann in Form von Rekordversteigerungen zu sehen. Doch auf solche "Ausreißer" müssen Investoren überhaupt nicht hoffen, um auf eine ordentliche Rendite zu kommen. Kunst schlägt bei der Rendite regelmäßig den DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) oder andere namhafte Aktienindizes.

Kunsthandel ist Vertrauenssache. Eine der etablierten Größen im Bereich der Kunstinvestments ist die Fine Art Invest Group AG (FAIG) mit Sitz im schweizerischen Baar und Standorten in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen sieht sich als Kunsthändler und Kunstinvestment-Berater, mit dem Ziel, Kunst als alternative Sachwertanlage zu etablieren. Die FAIG ermöglicht privaten und institutionellen Anlegern, mit Hilfe eines internationalen Netzwerks von Kunstexperten, den professionellen Einstieg in dieses außergewöhnliche Investment. Dabei bietet die FAIG einen Rundum-Service von der Beratung, über den Kauf, bis hin zur Versicherung und Einlagerung der Kunstwerke in einem staatlich gesicherten Zollfreilager.

Erfahrung zahlt sich aus. Grundsätzlich betrachtet die FAIG Kunst als eine sichere Währung. Eine Währung, die weltweit - über alle Grenzen hinweg - handelbar ist und über ein hohes Wertsteigerungspotenzial verfügt. Die FAIG investiert mit ihren Investoren in fachkundig ausgesuchte internationale Fotokunst. Wichtig zu wissen: Alle Fotografien sind bei international tätigen Versicherungskonzernen versichert. Im Mittelpunkt der Erstellung der Portfolios steht die Werthaltigkeit der Anlageobjekte, also der Kunstwerke. Um im Kunstmarkt langfristig erfolgreich zu agieren und Werthaltigkeit im Sinne einer attraktiven Kapitalsicherung zu schaffen, sind neben der Erfahrung vor allem Transparenz in der Bewertung, Fachkompetenz, Handelslogik und Handelsdynamik essentielle Voraussetzungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...