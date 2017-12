Liebe Trader,

Nach der Entscheidung den bisherigen Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter gegen Theodor Weimer als Nachfolger auszutauschen hat der Aktie der Deutschen Börse deutlichen Aufschwung verliehen. Dabei konnte der Wert zuletzt sogar an seine mehrmonatige Abwärtstrendlinie zulegen und ist hierdurch einen entscheidenden Schritt in Richtung einer Auflösung der bisherigen Konsolidierungsphase gegangen. Heute ist die Aktie über die Trendlinie gestiegen und könnte mit dem Ausbruchsversuch darüber mittelfristiges Kurspotenzial freisetzen.

Long-Chance:

Ein klarer Ausbruch über das Niveau von grob 95,50 Euro dürfte das Papier der Deutschen Börse zunächst an die Jahreshochs von 98,42 Euro voranbringen. Übergeordnet bestünde darüber sogar die Möglichkeit für eine mittelfristige Rally in Richtung der Zwischenhochs aus 2008 bei 108,45 Euro und kann nun bestens über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden. Kapitalabflüsse und ein damit einhergehender Kursrutsch unter die 50-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 92,49 Euro dürften hingegen zu einem kurzzeitigen Rückzug der Aktie in Richtung der Novemberzwischentiefs um 90,00 Euro führen. Weitere Abgaben könnten bei entsprechender Schwäche sogar bis auf das Niveau von 87,41 Euro weiter abwärts reichen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 96,03 Euro

Kursziel: 98,42 / 100,00 / 108,45 Euro

Stopp: < 92,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,53 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Börse AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 96,03 Euro; 10:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

