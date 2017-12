GENF (dpa-AFX) - Fluggesellschaften in aller Welt steuern im kommenden Jahr laut einer Branchenschätzung auf einen neuen Gewinnrekord zu. Schon 2017 dürften die Fluglinien mit insgesamt 34,5 Milliarden US-Dollar (29,1 Mrd Euro) gut drei Milliarden Dollar mehr verdienen als im Sommer gedacht, teilte der Weltluftfahrtverband IATA am Dienstag in Genf mit. Das wäre fast so viel wie im bisherigen Rekordjahr 2016, trotz der jüngsten Pleiten wie bei Air Berlin und Alitalia. Im kommenden Jahr sollen die branchenweiten Profite dann mit 38,4 Milliarden Dollar einen neuen historischen Höchststand erreichen.

Zu der überraschend starken Prognose für 2018 tragen Fluggesellschaften aus allen großen Weltregionen bei - vor allem diejenigen aus Europa und den USA. "Es sind gute Zeiten für die globale Luftfahrtbranche", sagte IATA-Chef Alexandre de Juniac. Mehr Menschen als je zuvor reisten im Flugzeug, im Frachtgeschäft sei die Nachfrage so stark wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Die Airlines erwirtschafteten nun nachhaltige Gewinne. Höheren Ticketpreisen dürften allerdings höhere Ausgaben für Treibstoff und Gehälter gegenüberstehen./stw/oca

ISIN DE0008232125 FR0000031122 GB00B7KR2P84 ES0177542018

AXC0095 2017-12-05/11:00