In der geheimen Welt in unserem Kopf dreht sich alles um die Wunscherfüllung. Sie ist die Grundlage für unser Traum- und Realitätserleben.



Wien (ots) - In einer Studie des ifat wurden bisher 622 Personen mit einem standardisierten Fragebogen über ihr Schlaf und Traumverhalten befragt. Zusätzlich wurden die Träume von 146 Personen (auf der Grundlage von den Traumassoziationen der Träumer) nach psychoanalytischen Gesichtspunkten analysiert. Die Ergebnisse der Studie werden am 7.12.2017 um 19 Uhr im Dialog im Dunkeln im Rahmen der Buchpräsentation "Unsere geheime Welt im Schlaf" (Goldegg-Verlag, Autor Walter Hoffmann) vorgestellt. Ab 11.12.2017 können die wichtigsten Ergebnisse der Studie über den Link: [http://www.ifat.at/Sites/Aktuelles.php] (http://www.ifat.at/Sites/Aktuelles.php) abgerufen werden.



Ergebnisse der Studie und Buchpräsentation "Unsere geheime Welt im Schlaf" Datum: 7.12.2017, um 19:00 Uhr Ort: Dialog im Dunkeln Freyung 6, 1010 Wien Url: http://www.ifat.at/Sites/Aktuelles.php



Rückfragehinweis: Dr. Walter Hoffmann, Mobil +43 699 1717 0264; E-Mail w.hoffmann@ifat.at



