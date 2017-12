Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts008/05.12.2017/10:30) - Haushalte könnten oft viel Geld sparen, wenn sie günstigere Alternativen für Konten, Versicherungen und Stromanbieter fänden. Doch Verträge zu prüfen und zu vergleichen, ist vielen zu beschwerlich. Die Webseite http://ausgabenrunter.at schafft Abhilfe: "Ab Frühjahr 2018 erhalten Mitglieder gegen eine geringe monatliche Gebühr professionelle Hilfe bei der Optimierung bestehender Verträge und der Suche nach für sie idealen Angeboten, um so garantiert mindestens 200 Euro pro Jahr zu sparen", sagt Ausgabenrunter.at-Gründer Markus Polsterer. Expertenhilfe im Handumdrehen Wer den eigenen Mietvertrag durchleuchten will, braucht einen Mietrechtsexperten. Wer eine günstigere Wohnung sucht, kommt um einen Makler nicht umhin. Auch bei Finanzprodukten von Konto bis Versicherung oder auf dem Strommarkt ist es schier unmöglich, sich ohne professionelle Hilfe einen guten Überblick zu verschaffen. Die meisten Haushalte lassen daher viel Sparpotenzial ungenutzt und werfen unnötig Geld zum Fenster hinaus. Polsterer: "Wir sind daher eine Schnittstelle zwischen Konsumenten und Experten." Mitglieder von Ausgabenrunter.at werden die Möglichkeit haben, all ihre Verträge gebündelt einzureichen. Die Seite arbeitet dann mit passenden Experten aus den verschiedenen Bereichen zusammen, damit Konsumenten einfach zu einer ebenso umfassenden wie vielseitigen Beratung kommen. Diese erstreckt sich dann vom Aufdecken etwaiger Mängel im Mietvertrag über das Aufzeigen von Einsparungspotenzialen bei Strom und Gas bis hin zu passenderen Angeboten für Versicherungen. Dabei gilt: Vorgeschlagene Alternativen bieten stets mindestens ebenso gute Konditionen wie aktuelle Verträge, sind aber kostengünstiger. Versicherungs-Makler als Partner "Wir haben beispielsweise Versicherungs-Makler als Partner", so Polsterer. Denn diese haben stets den aktuellen Überblick über einen recht dynamischen Markt. So gibt es bei den ohnehin nicht allzu teuren Haushalts-, Unfall- oder Haftpflichtversicherungen oft noch günstigere Alternativen zu Altverträgen. Ähnliches gilt auch in vielen anderen Bereichen. So gibt es auch bei Handy, Internet, Konto oder Kreditkarte oft aktuellere Angebote, mit denen Konsumenten im Vergleich zu ihrem alten Vertrag teils überraschend viel sparen können. Unerwartete Einsparungspotenziale ergeben sich vielfach auch bei der Miete. So kann eine Expertenprüfung ergeben, dass diese schlichtweg nicht gesetzeskonform und somit zu hoch ist. In solchen Fällen berät Ausgabenrunter.at, welche Stellen dem Mieter helfen können, hier zu seinem Recht zu kommen. Ebenso kommt es vor, dass Altmieter in einer für ihre Anforderungen viel zu großen Wohnung bleiben, da sie überhöhte Mieten bei Neuverträgen fürchten. Doch oft gibt es sehr wohl kompaktere Wohnungen, die letztlich auch günstiger sind - dank geringerer Fläche und besserer Isolierung durch deutlich geringere Heizkosten. "Noch arbeitet Ausgabenrunter.at daran sicherzustellen, dass Konsumenten nach dem Start des Mitglieds-Abos auch die nötige Sicherheit in allen Bereichen haben. Doch Interessenten haben bereits jetzt die Möglichkeit, sich mit einzelnen Fragen an Ausgabenrunter.at zu wenden und so völlig kostenlos das Experten-Angebot kennenzulernen", erklärt Polsterer abschließend. (Ende) Aussender: Markus Polsterer & Co KG Ansprechpartner: Markus Polsterer Tel.: +43 664 150 35 20 E-Mail: office@ausgabenrunter.at Website: www.ausgabenrunter.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171205008

December 05, 2017 04:31 ET (09:31 GMT)