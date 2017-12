Original-Research: Aves One AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Aves One AG Unternehmen: Aves One AG ISIN: DE000A168114 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 9,10 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Erfolgreiches drittes Quartal mit kontinuierlichen Margen-Verbesserungen zeigt den operativen Fortschritt - Prognose und Kursziel von 9,10 EUR bestätigt - Rating weiterhin KAUFEN Aves One konnte nach den ersten 9 Monaten in 2017 die Umsatzerlöse um 109,9% auf 38,43 Mio. EUR (VJ: 18,31 Mio. EUR) steigern und erzielte gleichzeitig maßgebliche Ergebnisverbesserungen. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich das EBITDA um 237,1% auf 21,53 Mio. EUR (VJ: 6,39 Mio. EUR) und mit dem überproportionalen Ergebniswachstum verbesserte sich die EBITDA-Marge auf 56,0% (VJ: 34,9%). Damit setzt sich die erfolgreiche Entwicklung aus dem 1. Halbjahr fort. Gleichsam waren Basiseffekte aus dem Erwerb der ERR Wien (Meldung zum 22.08.2016) maßgeblich für den deutlichen Umsatz- und Ergebnissprung verantwortlich. Das bereinigte Periodenergebnis belief sich auf -2,50 Mio. EUR (9M 2017) nach -7,23 Mio. EUR im Vorjahr (9M 2016). Die Bereinigungen beziehen sich im Wesentlichen auf nicht cashwirksame Verrechnungen der funktionalen Währung aus dem Container-Segment. Die operative Stärke wird deutlich im operativen Cashflow, welcher sich um 95,8% auf 21,21 Mio. EUR erhöhte (VJ: 10,83 Mio. EUR). Am Tag der Veröffentlichung der 9M-Ergebnisse (27.11.2017) wurde auch eine geplante Depotbereinigung vermeldet. So sollen nicht vermietete Container bis Ende Q1 2018 aus den Depots verkauft werden, um die aktuell attraktiven Mietraten für neue Container zu nutzen. Gegenwertig sind die Preise auch für gebrauchte Container wieder deutlich gestiegen. Somit scheint der jetzige Zeitpunkt der Veräußerung als besonders attraktiv. Der Verkauf der rund 7000 Container wird das Ergebnis 2017 zusätzlich mit einer Sonderabschreibung in Höhe von 4,00 Mio. EUR belasten. Bei vollständigem Abverkauf ist mit einem Liquiditätszufluss in Höhe von 6,50 Mio. EUR zu rechnen, der für Neuinvestitionen genutzt werden soll. Hieraus ergeben sich zwei positive Effekte, zum einen fallen jährliche Belastungen in Höhe von 1,50 Mio. EUR weg und zum anderen liefern die neu zu erwerbenden Container zusätzliche wiederkehrende Umsatz- und Ergebnisbeiträge. Die 9 Monatszahlen 2017 zeigen, dass das Unternehmen auf einem guten Weg ist und neben dem starken Umsatzwachstum auch Margenverbesserungen erzielt. Daher vergeben wir auf Basis des aktuellen Aktienkurses das Rating KAUFEN und bestätigen unser Kursziel von 9,10 EUR. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15955.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

