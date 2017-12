Brüssel - Der Konjunkturaufschwung setzt sich zum Jahreswechsel fort - sowohl in den Industrieländern als auch in den Emerging Markets, glaubt Anton Brender, Chefökonom von Candriam. Die Weltwirtschaft trete jedoch in eine heikle Phase ein: China müsse seine Schulden bewältigen, in den Industrieländern gehe das Jahrzehnt der steigenden Zentralbankbilanzsummen zu Ende und die US-Wirtschaftspolitik bleibt schwer einzuschätzen.

Den vollständigen Artikel lesen ...