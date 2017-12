Solarpower Europe startet in München die Veranstaltung "Digital Solar & Storage"-Konsens sind die Chancen, die sich aus der Digitalisierung für die Solarbranche bieten. Ein Disput entwickelte sich an der Frage, welche Rolle die Hardwareentwicklung noch spielt.Der große Streit fiel in München aus. Dort startete am Montag erstmalig die Konferenz "Digital Solar & Storage", zu der sich nach Angaben des Veranstalters Solarpower Europe 200 Teilnehmer angemeldet hatten. Die Besetzung des Podiums zeigte jedoch, wie unterschiedlich die Strategien der Unternehmen in der Branche sind und wohin sie sich entwickelt. ...

