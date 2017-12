München (ots) -



CHECK24 hilft - über 650.000 Euro hat CHECK24 im Jahr 2017 an Organisationen in Deutschland gespendet, die sich um das Wohl von Kindern und Jugendlichen kümmern. Dies wäre nicht möglich gewesen ohne die hohe Spendenbereitschaft unserer Kunden sowie das Engagement unserer Mitarbeiter. Zum Weltehrenamtstag sagt CHECK24 Danke - auch an alle ehrenamtlichen Helfer der unterstützten Organisationen.



"Mit unserem sozialen Engagement wollen wir Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, aktiv an der Gesellschaft teilzunehmen, diese mitzugestalten und ihr persönliches Potential auszuschöpfen", sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von CHECK24. "Ohne das Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer wäre das nicht möglich und wir freuen uns, diese gemeinsam mit unseren Kunden und Mitarbeitern zu unterstützen."



Die sozialen Aktivitäten von CHECK24 beruhen auf drei Säulen: Der Punkte-Spendenaktion, dem Förderprogramm für Vereine und Projekte in München sowie dem Mitarbeiterengagement. Alle Informationen zum sozialen Engagement und aktuellen Projekten sind auf der CHECK24 hilft-Website zu finden.



Punkte-Spendenaktion: Kunden spenden 2017 gemeinsam mit CHECK24 450.000 Euro



Durch die Punkte-Spendenaktion haben unsere Kunden die Möglichkeit, einen eigenen Beitrag zu leisten. Seit Juni 2016 können sie ihre gesammelten CHECK24-Punkte spenden und damit Kinderhilfsorganisationen unterstützen. CHECK24 verdoppelt die gespendeten Punkte. 2017 konnten wir so 450.000 Euro für "Ein Herz für Kinder" und "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." sammeln.



Förderprogramm 2017 unterstützt Münchner Vereine mit 200.000 Euro



Mit dem Förderprogramm 2017 hat CHECK24 zwölf Organisationen und Projekte in und um München mit bis zu 20.000 Euro gefördert, die sich besonders für Kinder und Jugendliche einsetzen. Unter anderem übernahm CHECK24 drei Familienpatenschaften für die Betreuung durch das Ambulante Kinderhospiz, den Großteil einer Renovierung am Salberghaus in Putzbrunn sowie die Hauptfinanzierung des städtischen Ferienprogramms "Kunst & Krempel".



Weitere geförderte Organisationen sind u. a. der buntkicktgut e. V., der Kletterverein "Ich will da rauf!" e. V., der Kreisjugendring und das Code + Design Camp München. Außerdem hat CHECK24 selbst in Zusammenarbeit mit kids+code und dem Cafe Netzwerk ein Code Camp veranstaltet.



Mitarbeiterengagement: CHECK24 unterstützt Ehrenamt mit 2.000 Euro pro Mitarbeiter



Vereine oder Projekte, in denen sich Mitarbeiter des Vergleichsportals zugunsten von Kindern in Deutschland einsetzen, fördert CHECK24 mit bis zu 2.000 Euro. 2017 spendete CHECK24 14.750 Euro z. B. für Anschaffungen, Ausrüstungen oder Trainingslager. Unterstützt wurden zum Beispiel ein Wohnheim des Jugendsozialwerks, ein Umweltprojekt der Montessori-Schule Hausham, die Anschaffung der Ausrüstung für die Handball-Jugend des TSV Brunnthal oder die Pfadfinderschaft St. Georg mit Inklusionsmaterial.



Auch in den CHECK24-Büros setzen sich die Mitarbeiter ein: Neben einer Pfandspendenaktion zugunsten des Münchner Kindl-Heims steht 2017 wieder der große Weihnachtswunschbaum im Foyer des CHECK24-Hauptsitzes in München: Diesen zieren die Weihnachtswünsche der Kinder, die vom Ambulanten Kinderhospiz in München betreut werden und die unsere Mitarbeiter erfüllen. Ähnliche, kleinere Aktionen finden an den CHECK24-Standorten deutschlandweit statt.



