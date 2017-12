Hamburg (ots) -



Dieter Bohlen (63) und Helene Fischer (33) galten bislang nicht unbedingt als beste Freunde. Ihr Verhältnis schien vielmehr durch Konkurrenz und Streitereien geprägt zu sein. Exklusiv in Closer (EVT 06.12.) verrät der Pop-Titan jetzt, wie er wirklich zu der Schlager-Queen steht.



In der Erfolgsshow "Deutschland sucht den Superstar" zeigt Dieter Bohlen sich oft wenig begeistert, wenn eine Kandidatin einen Helene Fischer Song singt. Auf die scheinbare Fehde zwischen den beiden angesprochen, erklärt der "DSDS"-Jury-Boss: "Ja, es gibt durchaus diverse Missverständnisse über unser Verhältnis. Aber das sind teilweise krasse Fehlinterpretationen."



Warum lehnte Dieter Bohlen den Schlager-Star für einen möglichen Jury-Job bei "Das Supertalent" ab? "Als Name: ein Hammer! Aber wahrscheinlich wäre sie zu nett", sagte er erst vor Kurzem. Außerdem weiß der Musik-Produzent von Helene selbst, dass sie keine Kandidaten beurteilen möchte. Diese Entscheidung respektiere er, aber "wenn Helene morgen sagen würde, dass sie ihre Meinung geändert hätte, würde ich ihr natürlich den roten Teppich ausrollen."



Was denkt Dieter Bohlen also wirklich über Helene Fischer? "Sie ist eine Ausnahmekünstlerin, singt toll, und ich freue mich, dass wir so gute Performer in Deutschland haben."



