Der zum zehnten Mal verliehene World Luxury Award gab die Gewinner des globalen Wettbewerbs bekannt. Der Werbepreis zeichnet kreative Leistungen für Premium-Marken aus.



Unter den Gewinnern Marken wie Louis Vuitton, IWC, Ferragamo, La Perla, 24 Sèvres, Riva Yacht, Festival Jazz St. Moritz, The Macallan, Valentino.



Die brandneue IWC Website, die weltweit erste Cinematic E-Commerce Site, mit Formel 1 Weltmeister Lewis Hamilton, kreiert von AKQA Berlin gewann in der Kategorie Watches.



Italien war 2017 das erfolgreichste Land. Zwei Goldmedaillen gingen an REM, Rom, für



Tokyo Diaries (Valentino Accessories) und Ferragamo Parfum. Ruini Studios gewann Gold



für die Kampagne mit Kendall Jenner in märchenhafter Location für La Perla. Arachno gewann Gold für die Nutzung von Social-Media-Kanälen für Riva Yachts.



Andere spektakuläre Arbeiten wurden belohnt wie der Film "Where Fashion Comes to Life" von Fred Farid unter der Regie von Nicolas Winding Refn, Gewinner in Cannes, für die Plattform 24 Sèvres, Teil von LVMH.



CNN gewann Gold mit Louis Vuitton City Guides. Master for You in PR für die



weltweite Einführung der Limited Edition Serie von The Macallan Whisky.



Die Schweizer Agentur gyselroth für Branding & Visuelle Identität des Festivals da Jazz St. Moritz. Weitere Goldmedaillen gingen in Real Estate & Property an DBox für Landmark



Pinnacle, Pureblink für Bianca, Watson & Company für Shore Club und Allis für The Pacific.



Es gibt keinen anderen internationalen Award, mit dem Fokus auf den globalen Markt für



Luxusgüter.



Mitglieder einer internationalen Jury aus 8 Ländern bewerten Einreichungen in 10



Kategorien. Darunter Persönlichkeiten wie Robin Derrick, ehemaliger Creative Director der britischen Vogue und jetzt Executive Creative Director von Spring, London; Julien Pierre Mallet, Associate Creative Director, Fred & Farid; Barbara Aparo, Art Director, Fashion-TV; Davide Boscacci, Creative Director Leo Burnett Italy; Rob Wetton, Kreativberater, Saatchi & Saatchi.



Der 10. World Luxury Award verlieh 13 Goldene Trophäen für hervorragende Kreativität.



Der Award würdigt den Beitrag innovativer kreativer Arbeit zum Aufbau von Luxusmarken.



Weitere Informationen zum Wettbewerb und allen Gewinnern unter http://www.worldluxuryaward.com .



