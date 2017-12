Frankfurt - Nachdem der Gesetzentwurf zur Steuerreform den US-Senat passiert hat, hellte sich die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten wieder auf, berichten die Analysten der Helaba.Zwar hätten die Verluste vom Freitag ausgeglichen werden können, die Skepsis bei Anlegern bleibe aber angesichts der anstehenden Aussage von Ex-Sicherheitsberater Flynn zur Russland-Affäre hoch. Für zusätzliche Unruhe sorge der Beginn eines großen Luftwaffenmanövers Südkoreas und der USA. In Deutschland sei die SPD zu Sondierungsgesprächen mit der Union bereit, die "ergebnisoffen" in der kommenden Woche beginnen sollten. Dagegen würden sich die "Brexit-Verhandlungen weiterhin zäh gestalten, bis zum EU-Gipfel Mitte des Monats müssten noch wichtige Punkte geklärt werden.

